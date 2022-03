Anonymous o deklaracji rosyjskich hakerów: "To urocze"

Tematy dotyczące Anonymous siłą rzeczy stały się więc często poruszane przez wszelkie media i prawdopodobnie na tej fali postanowili skorzystać rosyjscy hakerzy szerzący propagandę. Do sieci trafiły bowiem deklaracje, że strona internetowa Anonymous została przez nich zhakowana. Problem polega jednak na tym, że Anonymous nie mają oficjalnej strony , ani kanału komunikacji poza Twitterem, co wyjaśnili szybko w krótkim poście właśnie w tym serwisie:

"Słuchajcie, to urocze, że prorosyjscy hakerzy twierdzą, że usunęli naszą stronę internetową, ale chodzi o to, że Anonymous nie mają oficjalnej strony. To tylko więcej propagandy z ich strony" - brzmi pierwsza część wpisu. Anonymous dodali także dla jasności, że nie komunikują swoich działań m.in. przez Facebooka czy TikToka, a jedyne "oficjalne" źródło wiedzy to niniejszy profil na Twitterze.