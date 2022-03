Kim są Anonymous? Nowy film: "Nie wybaczamy. Nie zapominamy"

W nagraniu podkreślono, że nie istnieje żadne oficjalne konto, żaden rzecznik prasowy, żaden oficjalny kanał na YouTube, ponieważ żadna osoba nie może mówić za cały kolektyw. Jeśli ktoś będzie próbował przedstawiać się jako oficjalny reprezentant Anonymous, zostanie on prześwietlony i ujawniony przez hakerów.

Anonymous po polsku: "Robimy to za darmo"

Kolejna odpowiedź dotyczy tego, czy Anonymous to dobrzy ludzie. Na to pytanie przedstawiciel grupy odpowiedział słowami "Zadawanie tego pytania, to jak pytanie, czy ludzkość jest zła, czy dobra". Z nagrania wynika, że Anonymous jest i dobre, i złe. "Jedna część próbuje ci pomóc, a inna chce cię pieprzyć".