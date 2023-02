Anonymous znowu to zrobili. Wśród Rosjan wybuchła panika

Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wynika, że atak obejmował nie tylko nadawanie alarmu przeciwlotniczego i informacji o konieczności udania się do najbliższych schronów, ale też rozsyłanie wiadomości tekstowych z ostrzeżeniami przed nalotami. Na poniższym nagraniu można usłyszeć komunikaty, które rano "przywitały" Rosjan. Dla wielu osób mogło to być spore zaskoczenie.

Jak podaje serwis The Record, władze Rosji próbowały uspokajać obywateli. Urzędnicy podkreślali, że celem ataku jest sianie paniki i sugerowali, że jest to prowokacja Kijowa. Odpowiedzialność za atak biorą na siebie jednak Anonymous. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy grupa przyznała się do ataku na rosyjskie stacje radiowe.