Apel banku do każdego. Uważaj na weryfikację

"Udowodnij, że nie jesteś robotem". Na stronach internetowych często spotykamy się z koniecznością wykonania prostego zadania, by udowodnić nasze człowieczeństwo. Czasem można się jednak naciąć.

Weryfikacja użytkownika strony internetowej w ramach CAPTCHA nie jest dla nas niczym dziwnym. Przyzwyczailiśmy się, że co jakiś czas musimy udowodnić, że nie jesteśmy robotami. Przeważnie jest to proste zadanie do wykonania, pokroju przepisania tekstu z obrazka, zaznaczenia zdjęcia z danym obiektem czy dopasowania brakującego elementu obrazka w postaci puzzla.

Santander Bank Polska ostrzega przed oszustami, którzy pod pretekstem weryfikacji CAPTCHA chcą zmusić użytkownika do uruchomienia szkodliwych skryptów, które doprowadzą do zainstalowania szkodliwego oprogramowania.

Skrót klawiszowy do weryfikacji? Podziękuję

Jeśli w ramach weryfikacji CAPTCHA zostaniesz poproszony o wykorzystanie skrótu klawiszowego, wiedz, że coś jest nie w porządku. W oszustwie, o którym informuje Santander Bank Polska, oszuści zachęcają do skorzystania ze skrótów Windows + R, a następnie CTRL + V.

W praktyce oznacza to, że w schowku znalazł się szkodliwy skrypt, a my przez skorzystanie ze skrótów uruchamiamy go na swoim komputerze. Przeczytaj więcej o konsekwencjach stosowania tego oszustwa.

Santander przypomina, by nie bać się nowych rodzajów CAPTCHA. Muszą one bowiem ulegać zmianie, aby trudno było nauczyć boty omijać blokady. Jednak nigdy nie wiążą się one z używaniem skrótów klawiszowych czy realizacją jakichkolwiek czynności poza oknem danej strony internetowej.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl