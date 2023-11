Apel Policji przed zimą. Wystarczy użyć mapy dostępnej za darmo

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to funkcjonujący od dawna darmowy serwis internetowy, w którym każdy Polak może zgłaszać różne zjawiska lub zagrożenia, w tym znane miejsca, w których przebywają bezdomni. W ten sposób można przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w okolicy, a także - jak w tej sytuacji - do pomocy osobom, które potrzebują dodatkowego schronienia w okresie niskich temperatur. Policja na bieżąco analizuje zgłoszenia, a każdy zainteresowany może je śledzić na mapie.