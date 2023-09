Apel Policji. "Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"

"Jeśli widzisz, że w Twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie" - zachęca Policja w świeżym komunikacie. By to zrobić, wystarczy otworzyć Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zaakceptować regulamin, a następnie dodać nowe zgłoszenie, wykorzystując do tego przycisk z symbolem "+". Mapa działa zarówno z poziomi przeglądarek i desktopów, jak i w urządzeniach mobilnych.