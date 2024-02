Protest rolników. Instytut Gospodarki Rolnej udostępnił mapę

Instytut Gospodarki Rolnej stworzył mapę własnych punktów wykorzystując przy tym Google Maps , by ułatwić przekazywanie informacji o zaplanowanych protestach rolników na terenie całej Polski . To cenna informacja zwłaszcza dla kierowców, którzy mogą w ten sposób zaplanować ważne podróżne w inny sposób, aby ominąć drogi, które będą zablokowane przez protestujących.

Instytut odsyła do interaktywnej mapy w oficjalnym komunikacie o proteście zaplanowanym na 20 lutego. Dane na mapie aktualizowane są na bieżąco. Osoby chcące zgłosić kolejny punkt, w którym odbywa się protest, proszone są o przesyłanie informacji w konkretnej formie, w tym z numerem kontaktowym do odpowiedzialnej osoby. Te same dane można później odczytać ze stworzonej nakładki na Google Maps.