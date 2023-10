Aplikacja mObywatel działa. Trzeba ją tylko inaczej uruchomić

Wybory parlamentarne 2023 podarowały aplikacji mObywatel chwile ogromnej popularności. Wśród jej funkcji dostępny jest bowiem mDowód , który stanowi równie dobre potwierdzenie naszej tożsamości co paszport i tradycyjny dowód osobisty. Honorują go urzędy i banki, a 15 października także komisje wyborcze.

To jednak ma swoją ciemną stronę. Trwające głosowanie sprawiło, że zdarzają się momenty, kiedy użytkownik nie może nawiązać połączenia z systemem mObywatela. Próba zalogowania się do aplikacji i wyświetlenia mDowodu kończy się fiaskiem.

Nie jest to jednak sytuacja, z której nie ma wyjścia. Szwankuje połączenie z systemem, a nie aplikacja. mDowód jest zaś dokumentem i jeśli kiedykolwiek go aktywowaliśmy, aplikacja mObywatel przechowuje go także na naszym urządzeniu. Możemy go okazać nawet jeśli jesteśmy poza zasięgiem sieci internetowej.