Nowa aplikacja mObywatel. Przydatna przy wyjeździe na wakacje

Certyfikaty nieletnich, zgodnie z oficjalną informacją , może pobrać ich opiekun, jeżeli ma przypisane dzieci do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji istnieje możliwość pobrania dodatkowego Unijnego Certyfikatu COVID osoby nieletniej, w celu jego szybkiego przedstawienia na granicy, w samolocie czy hotelu.

Aby pobrać certyfikaty dzieci, użytkownik musi najpierw zaktualizować aplikację do najnowszej wersji. Dopiero wtedy, po przejściu do zakładki z Unijnym Certyfikatem COVID, możliwe będzie zaktualizowanie lub pobranie danych. W przypadku osób korzystających z mPojazdu, pojawiły się dodatkowe przyciski służące do aktualizacji dokumentów o nowe terminy ważności badań technicznych czy ubezpieczenia OC.