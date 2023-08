Wypłacali sobie 1000 euro z pustych kont. Co teraz?

Pieniądze, których tak naprawdę nie mieli, przez kilka godzin mogli wypłacać z irlandzkich bankomatów klienci Bank of Ireland. Wiadomość o "rozdawanych pieniądzach" błyskawicznie rozchodziła się w mediach społecznościowych. Podobnie jak filmiki z relacjami pokazującymi długie kolejki do bankomatów. W niektórych miejscach sytuacja stała się na tyle napięta, że musiała pojawić się policja.

Chętnych nie brakowało, ponieważ błąd systemu informatycznego wspomnianego banku pozwalał na wypłacanie do 1000 euro ponad rzeczywiste saldo konta. Dotyczyło to wszystkich klientów, nawet tych nieposiadających żadnych pieniędzy.

Bank of Ireland potwierdził usterkę oraz jej usunięcie po kilku godzinach od pierwszych zgłoszeń. Nie podano szczegółów z tym związanych, w krótkim komunikacie całość określono mianem "problemu technicznego, który wpłynął na wiele usług".

Wydany został też drugi komunikat, który jasno sugeruje, że klienci wykorzystujący błąd nie powinni spodziewać się, że pozostanie to niezauważone.

"Chcielibyśmy przypomnieć klientom, że wszystkie przelewy/wypłaty środków - w tym ponad posiadane limity - spowodują przypisanie transakcji do konta. Jesteśmy świadomi, że klienci mogą nie być w stanie sprawdzić salda w danej chwili, ale nie powinni wypłacać/przelewać pieniędzy, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że przekroczą posiadaną kwotę."

Irlandzkie ministerstwo finansów zwróciło się do banku o sporządzenie pełnej relacji z opisywanych wydarzeń. Nie jest to pierwszy poważny błąd związany z systemem informatycznym, jaki w ostatnim czasie przytrafił się w Bank of Ireland.