mObywatel wystawia rachunki. Tak działają e-Płatności

Aplikacja mObywatel wie o użytkowniku bardzo dużo, a opcja płatności zobowiązań względem samorządów spowoduje, że będzie wiedzieć jeszcze więcej. Nie oznacza to jednak, że dane mogą wartko płynąć, a urzędnicy zyskają dostęp do zbędnych im informacji na nasz temat.

Powiadomienie o oczekującej płatności dostają dostaną tylko te osoby, o których pieniądze upomni się urząd, ale wywołanie tego zadania jest zależne od tego co do systemu mObywatel spłynie z platformy e-Płatności. To z jej poziomu urzędnik samorządu przekształca zobowiązanie w oczekującą płatność. W ten sposób płatność za podatek od nieruchomości przypomina rachunek, możliwy do uregulowania z poziomu aplikacji mObywatel.