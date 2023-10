Zmiana w mObywatelu. Będą dwa nowe dokumenty

Do aplikacji mObywatel regularnie trafiają nowe funkcje i obsługa kolejnych dokumentów. Po niedawno wprowadzonej Giżyckiej Karcie Mieszkańca , a wcześniej lokalnych dokumentów dla mieszkańców Raciborza , do rządowej aplikacji trafią wkrótce dwa inne dokumenty cyfrowe, tym razem przydatne w całym kraju. Mowa o legitymacji trenerskiej oraz legitymacji zawodnika PZPN , które - jak podaje minister Janusz Cieszyński - mają się przydać nawet kilkuset tysiącom osób w kraju.

W kontekście mObywatela i tematyki piłkarskiej warto przypomnieć deklarację Ministerstwa Cyfryzacji z pierwszej połowy września, kiedy zapowiedziano, że aplikacja w przyszłości pozwoli między innymi na transmitowanie meczów reprezentacji. Nowa opcja miałaby nosić nazwę mTV i dawać również dostęp do "cyfrowych dóbr polskiej kultury". W porównaniu z wdrażanymi co chwilę nowymi dokumentami cyfrowymi do mObywatela, plany związane z transmisjami meczów dotyczą jednak znacznie odleglejszej przyszłości.