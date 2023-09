Wybory parlamentarne 2023 będą inne. Oto jak sprawdzić gdzie głosujesz

Centralny Rejestr Wyborców jest potężną rewolucją dla administracji państwowej. Całkowicie zmienia organizację wyborów parlamentarnych. Za listy uprawnionych do głosowania w poszczególnych komisjach wyborczych nie odpowiadają już urzędy lokalne. Z punktu widzenia wyborców, CRW ułatwia skuteczne oddanie głosu.

Miejsce, w którym możemy zagłosować na swoich przedstawicieli u władzy jest zależne od naszego miejsca zamieszkania. Nie zawsze jest to życiowe rozwiązanie, a CRW pozwala łatwo tę niedogodność zmodyfikować.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania nie wymaga już wizyty w urzędzie gminy, która ma nas na liście wyborców. Potwierdzenie zainicjowanych w CRW zmian obsługują wszystkie urzędy gminy, ambasady i konsulaty. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda nam więc ten urząd, do którego jest nam najbliżej.

Wystarczy, że odwiedzimy zakładkę usług dla obywatela w serwisie gov.pl. Posługując się Profilem Zaufanym możemy tam zgłosić zmianę miejsca głosowania. To wystarczy, żeby nasz wniosek został zrealizowany i oczekiwał na nas już po 5 dniach roboczych.

Dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców oferuje też aplikacja mObywatel , a właściwie powinna. Przewiduje to aktualizacja z 22 września ( wersja 4.17.0 mObywatel ). Po zalogowaniu Profilem Zaufanym powinniśmy móc sprawdzić status swoich praw wyborczych oraz potwierdzić która komisja oczekuje nas w dniu wyborów.

Niewątpliwie CRW jest pierwszym poważnym krokiem do wyborów, w których głosować będziemy online. Czyni też wybory parlamentarne 2023 bardziej powszechnymi niż kiedykolwiek. Uprawnieni do głosowania nigdy wcześniej nie mogli tak łatwo i szybko zmienić miejsca, w którym wrzucą swój głos do urny.