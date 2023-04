Apple ma problemy ze sprzedażą? Produkcja została wstrzymana

Kryzys może dotknąć każdego. Apple przekonało się, że nie jest wyjątkiem od tej zasady. W związku z "gwałtownym spadkiem" sprzedaży komputerów Mac, wynikającym ze spadku koniunktury na rynku PC, konieczne było podjęcie istotnych kroków. Jak czytamy w serwisie macrumors.com, W styczniu i lutym 2023 r. wstrzymano produkcję procesorów Apple M2.

Według przygotowanego przez The Elec raportu TSMC, tajwańska firma, która zajmuje się produkcją układów scalonych, finalizuje proces produkcji wysyłając przetworzone już produkty do koreańskiej fabryki Amkor Technology, gdzie wykonywane są prace z pakowaniem. W styczniu i lutym do Koreańczyków nie dotarły jednak żadne produkty Apple. W marcu produkcja została wznowiona, miała być ona jednak o połowę niższa niż w roku ubiegłym.

Apple boryka się z dotkliwymi problemami. W pierwszym kwartale 2023 r. przychody firmy spadły rok do roku o 5 proc. Wynika to w głównej mierze z problemów z dostawami iPhone'ów, ale swój wpływ na sytuację mają także komputery i inne akcesoria. Przychody z komputerów Mac w minionym kwartale wynosiły 7,7 mld dolarów. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 10,9 mld dolarów.

Procesory Apple M2 zostały zaprezentowane w czerwcu 2022 r. Trafiły one wówczas do 13-calowego MacBooka Pro i MacBooka Air. W styczniu 2023 r. rozszerzono ofertę o warianty M2 Pro i M2 Max, a chipy M2 i M2 Pro trafiły także do urządzeń Mac Mini.

Nie powtórzyły one jednak sukcesu procesorów Apple M1, które poza wysoką wydajnością zachęcały użytkowników także niewielkim zużyciem energii. Poprawa wydajności, którą przyniosły procesory Apple M2. Wynika to z faktu, że wiele osób nie potrzebuje aż tak mocnego sprzętu do codziennego korzystania z komputera.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl