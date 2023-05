Uratował dwa życia. Apple Watch to coś więcej niż gadżet

Praktycznie w tym samym czasie, lecz tym razem w Cincinnati, 83-letni William Fryer upadł podczas wędrówki szlakiem Ohio River Trail. Zegarek wezwał służby i poinformował rodzinę o zdarzeniu, co pozwoliło na szybką reakcję z obu tych stron. Po transporcie do szpitala okazało się, że upadek był spowodowany zakrzepem krwi, który szybko został usunięty, a sam użytkownik wrócił już do zdrowia.