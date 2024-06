Apple zamyka swoją usługę. Działała zaledwie kilka miesięcy

W oświadczeniu dla 9to5Mac, Apple poinformowało: "Od końca tego roku, użytkownicy na całym świecie będą mogli korzystać z pożyczek ratalnych oferowanych przez karty kredytowe i debetowe, a także pożyczkodawców, przy dokonywaniu płatności za pomocą Apple Pay. W związku z wprowadzeniem tej nowej globalnej oferty pożyczek ratalnych, nie będziemy już oferować Apple Pay Later w USA. Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom łatwych, bezpiecznych i prywatnych opcji płatności z Apple Pay, a to rozwiązanie pozwoli nam na oferowanie elastycznych płatności większej liczbie użytkowników, w większej liczbie miejsc na świecie, we współpracy z bankami i pożyczkodawcami wspierającymi Apple Pay."