Zgodnie z informacjami Reuters , przedsiębiorca został zatrzymany na francuskim lotnisku wieczorem, 24 sierpnia. To efekt nakazu aresztowania, który jest związany z policyjnym śledztwem dotyczącym komunikatora . Problemem ma być brak moderacji w Telegramie , a w efekcie pole do nieograniczonej działalności i komunikacji w świecie przestępczym. Obydwie stacje telewizyjne będące źródłem wiadomości podkreślają, że otrzymały takie informacje z anonimowych źródeł.

Jak podaje Reuters, na tę chwilę sprawa nie jest komentowana zarówno przez Telegram, jak i francuską Policję i MSZ. Z kolei rosyjskie MSZ podało, że sprawę wyjaśnia ambasada w Paryżu i zaapelowało, by organizacje pozarządowe domagały się uwolnienia Durowa.

Sprawa może być zawiła, bo według niektórych źródeł Telegram jest jednocześnie obszarem wymiany niefiltrowanych informacji w kontekście wojny w Ukrainie (a przez to także źródłem dezinformacji), a równocześnie jednym z niewielu źródeł, z którego Rosjanie mogą dowiadywać się autentycznych wiadomości nieobjętych cenzurą mediów.

Według informacji Business od Apps , Telegram ma miesięcznie ponad 800 mln aktywnych użytkowników, jest najpopularniejszym komunikatorem w Iranie i Uzbekistanie, a tylko w 2023 roku pobrano go ponad 420 mln razy.

Serwis statista podaje z kolei, że w kwietniu 2024 roku Telegram miał już 900 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, co stawia go na 4. pozycji w rankingu najpopularniejszych aplikacji do komunikacji na świecie (po WhatsAppie, aplikacjach Weixin/WeChat i Facebook Messengerze).