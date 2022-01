Asus nagrodził swoich pracowników. Ogromne zyski ze sprzedaży kart graficznych

Chiński portal MyDrivers twierdzi, że rekordowy wzrost 32 proc wzrost przychodów rok do roku jest spowodowany przez dwa czynniki. Pierwszym jest ogromne zapotrzebowanie rynku na laptopy oraz gotowe konfiguracje komputerów stacjonarnych, a drugim sprzedaż kart graficznych.

Chińczycy twierdzą, że większość kart Asusa trafiła do kryptogórników, którzy byli w stanie zapłacić nawet dwukrotną cenę. Biorąc pod uwagę, że Asus jest jednym z największych partnerów zarówno dla Nvidii jak i AMD, to nie ma się co dziwić, że zyski z tego sektora wzrosły kilkukrotnie.