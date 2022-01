Antywirus Avira z koparką kryptowalut. Pomysł kontrowersyjny i nieopłacalny

Jest to dość kontrowersyjny ruch obydwu firm należących razem do NortonLifeLock, który kupił Avirę w 2020 roku za około 360 mln. USD. Warto zaznaczyć, że Avira ma w ofercie darmową wersję oprogramowania Avira Free Antivirus więc nie ma co się dziwić, że przedsiębiorstwo chce na nim zarabiać. Nawet jeśli tylko garstka z 500 mln użytkowników się skusi, to firma będzie miała z tego pokaźne zyski.