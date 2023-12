Groźne oszustwo. Nie pomoże nawet notariusz

Główny poszkodowany, czyli osoba, która miała nabyć nieruchomość, postanowiła pociągnąć do odpowiedzialności notariusza. Żądał on 150 tys. zł odszkodowania, jednak zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji oddaliły te roszczenia. Sądy uznały, że notariusz, dokonując sprawdzenia dowodu, spełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności, a nie można od niego wymagać specjalistycznej wiedzy w zakresie rozpoznawania f ałszywych dokumentów i podpisów.

Jak zauważa Sekurak, oszust, posiadając fałszywy dowód osobisty, może sprzedać cudze mieszkanie , a prawowity właściciel będzie musiał rozwiązać tę skomplikowaną sytuację. Do niedawna w Polsce produkcja takich dokumentów, zwanych eufemistycznie "kolekcjonerskimi", była całkowicie legalna.

Sytuacja uległa zmianie kilka lat temu, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zakazuje produkowania, sprzedawania i przechowywania dowodów osobistych dla kolekcjonerów w celu ich sprzedaży. Ustawa weszła w życie w 2019 r., ale fałszywe dowody tożsamości nadal można łatwo nabyć w Internecie, podając dowolne dane, w tym te uzyskane z różnych wycieków informacji. W obliczu orzecznictwa sądowego, konsekwencje takiego działania są łatwe do przewidzenia.

Nasza rada jest prosta: pilnujcie swoich danych, a już zwłaszcza nie wysyłajcie jak popadnie skanów dowodu osobistego czy prawa jazdy. Numer PESEL, nazwisko, a nawet zdjęcie paszportowe to informacje wymagające najwyższej prywatności. Sprawdzajcie też regularnie, czy przypadkiem nie padliście ofiarą jakiegoś wycieku, w czym pomocna może być m.in. baza danych Have I Been Pwned.