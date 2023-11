Awaria Play. Internet odmówił posłuszeństwa

Operator sieci Play nie odniósł się jeszcze do sprawy. Z komentarzy w serwisie Downdetector wynika jednak, że problem dotyczy przede wszystkim internetu światłowodowego. Wśród "ofiar" awarii nie brakuje byłych klientów UPC.

To nie pierwszy tego typu problem w tym tygodniu. W poprzednich dniach użytkownicy sieci Play również skarżyli się na brak dostępu do internetu. Operator nie podał przyczyn, a jedynie potwierdził, że kłopoty rzeczywiście występowały, za co przeprosił.