Inea nie działa prawidłowo, a większość klientów zgłasza problem z dostępem do internetu - wynika z raportów napływających do serwisu downdetector. Niestety jest to kolejna poważna usterka u tego dostawcy w ostatnim czasie. Na tę chwilę trudno szacować, jak długo potrwa, a sam dostawca nie potwierdził jeszcze problemów w mediach społecznościowych.