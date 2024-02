Inea nie ma w ostatnim czasie dobrej passy. Opisywane problemy z internetem to już kolejne w ostatnich tygodniach. Na początku lutego odnotowaliśmy problemy z dostępem do internetu Inea, które dotknęły kilka tysięcy klientów . W styczniu podobnej skali awaria utrzymywała się przez dobrych kilka godzin, nim dostęp do internetu został ponownie przywrócony.

Wszystko wskazuje na to, że niedługo po publikacji problem z internetem Inea został rozwiązany. Liczba zgłoszeń w serwisie downdetector spadła niemal do zera, co sugeruje, że odbiorcy mogą już bez problemu korzystać z dostępu do sieci.