Awarię UPC zgłosiło dotąd ponad 700 osób. Znakomita większość sygnalizuje brak dostępu do internetu, część zwraca również uwagę na niedostępność telewizji. Problemy z dostępem do sieci w UPC zaczęły narastać około godziny 12:20. W tym momencie trudno stwierdzić, jak poważna może to być awaria i jak długo potrwa usuwanie usterki. Do tego czasu nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.