Inea walczy z awarią internetu stacjonarnego. Wynika tak z napływających zgłoszeń do serwisu downdetector, gdzie na bieżąco odnotowywane są uwagi użytkowników co do jakości świadczenia usług przez różnych operatorów. Problemy z internetem Inea zaczęły się około godziny 13:00 w dużych miastach. Do chwili pisania niniejszego tekstu, spłynęło ich ponad 440.