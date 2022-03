Awaria Spotify. Użytkownicy zgłaszają problemy (aktualizacja)

Do naszej redakcji zaczęły napływać liczne zgłoszenia o awarii Spotify. Użytkownicy popularnego serwisu do słuchania muzyki informują, że przy próbie uruchomienia aplikacji na smartfonie lub tablecie pojawia się komunikat o wylogowaniu i prośba o ponowne zalogowanie. Komunikat wygląda w następujący sposób:

Awarię potwierdzają zgłoszenia w serwisie Downdetector . Dotyczą one m.in. trudności z logowaniem, aplikacją oraz audio streamingiem.

Spotify to ciesząca się dużym zainteresowaniem cyfrowa platforma do odtwarzania muzyki, podcastów i filmów. Dzięki niej użytkownicy praktycznie na całym świecie mają niczym nieograniczony dostęp do milionów różnorodnych treści.