Bandizip - darmowa alternatywa dla WinRAR

Bandizip to wszechstronny i łatwy w obsłudze program do kompresji plików , który oferuje pełne wsparcie dla najpopularniejszych formatów archiwów, takich jak ZIP, RAR, 7Z czy ISO . Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i prostocie działania, idealnie nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

Darmowych programów do kompresji i dekompresji danych, które mogą stanowić ciekawą alternatywę dla WinRARa jest oczywiście wiele więcej, a Bandizip to jedna z najlepszych naszym zdaniem propozycji. Warto również zainteresować się takimi narzędziami jak 7-Zip, PeaZip czy Ashampoo ZIP Free. Jeśli znacie inne, godne polecenia kompresory danych to zapraszamy do dyskusji w komentarzach.