ChatGPT: znalazłeś lukę? Możesz zarobić 20 tys. dolarów

O szczegółach programu bug bounty związanego z ChatemGPT pisze serwis The Hacker News. Całość realizowana jest dzięki platformie Bugcrowd, gdzie czytamy, że OpenAI jest gotowe wypłacać co do zasady od 200 do 6,5 tys. dolarów za wykryte luki bezpieczeństwa, choć maksymalna nagroda ustalona jest na 20 tysięcy USD (przy dzisiejszym przeliczniku to przeszło 84 tys. złotych).