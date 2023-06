Wędka, nie ryba. Harvard odpowiada na ChatGPT

CS50 (czy też: Computer Science 50) to jeden z najpopularniejszych kursów na Uniwersytecie Harvarda. Obejmuje podstawy informatyki, cyberbezpieczeństwa i programowania. Od teraz studentom na miejscu i kursantom spoza uczelni w zdobywaniu tej wiedzy towarzyszyć będzie bot podobny do Chatu GPT .

Przedstawiciele uczelni porównują bota CS50 do Chatu GPT. Zwracają jednak uwagę na to, że nie jest aż tak wyręczający jak on. Po zadaniu mu pytania, student nie otrzyma konkretnej odpowiedzi, lecz podpowiedź, gdzie ich szukać lub jak może je uzyskać samodzielnie. Model ten ma bowiem na celu angażowanie studentów i zachęcenie ich do nauki.