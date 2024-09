Bill Gates mówi otwarcie. Gdyby zaczynał od nowa, to właśnie tak

Gdyby jednak nie zbudował konkurenta dla tych przedsiębiorstw, próbowałby znaleźć konkretną niszę w branży, gdzie AI mogłaby być przydatna – czytamy na portalu CNBC. Gates wysnuł te wnioski na podstawie badań przeprowadzonych w branży AI, których potrzebował do serialu dokumentalnego Netfliksa, w którym to opowiada o przyszłości w ujęciu technologicznym.

Założyciel Microsoftu zauważa, że AI będzie w przyszłości nadal ewoluować w miarę rozwoju różnych technologii, które znajdą dla sztucznej inteligencji zastosowanie. Oznacza to więc, że każdy nowy startup technologiczny może rozważyć, jak "wpaść" w tę niszę i zapewnić sobie sukces dzięki wykorzystaniu AI .

– Samo wierzenie w AI nie jest czymś wyjątkowym. Musiałbym więc wypracować sobie jakiś wyjątkowy pogląd na to, jak projektować systemy AI, czyli coś, czego inni ludzie nie rozumieli – mówił Gates. Podkreśla jednak przy tym, że to trudne i gdyby znów był 20-latkiem, musiałby mieć nadzieję, że jego "młody mózg" dostrzeże coś w podejściu do AI, czego nie widzą inni przedsiębiorcy.