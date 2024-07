Błąd 0x8002802B w Windows 11. Zastosowano mechanizm KIR

Szczegóły sprawy opisuje serwis Neowin . Błąd 0x8002802B dotyczy API Windows Update Agent, które w niektórych przypadkach może być stosowane przez zaawansowanych użytkowników korzystających ze skryptów PowerShella lub VBScript. W wyniku opisywanego błędu, użytkownicy otrzymują puste odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnych obiektów , co nie ma pokrycia z rzeczywistością.

W konsekwencji skrypty nie mogą działać poprawnie. Microsoft tymczasowo rozwiązał problem, stosując opcję Known Issue Rollback, by umożliwić wycofanie wadliwej łatki z komputerów. Jak ustalono, usterka może pojawiać się w Windows 11 22H2 i 23H2 po instalacji opcjonalnego pakietu KB5039302 z połowy czerwca . Zważywszy na swój charakter nie powinna być problemem dla większości typowych użytkowników.

Ci jednak mogą się borykać z innymi błędami Windowsa 11 również spowodowanymi pakietem KB5039302. Jak podaje Windows Latest, znane problemy to między innymi te dotyczące paska zadań, jak i pętla restartów całego systemu , której duża szansa wystąpienia pojawia się w komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem do wirtualizacji.

Na razie nie wiadomo, kiedy problemy zostaną we właściwy sposób usunięte z Windowsa 11. W praktyce można się jednak spodziewać, że nie nastąpi to szybciej, niż w drugiej połowie miesiąca, kiedy zwykle do Windows Update trafiają kolejne, opcjonalne aktualizacje.