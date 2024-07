Windows 11: AI z systemu pomoże innym aplikacjom

Na plany Microsoftu w tym zakresie zwraca uwagę Windows Latest. Jak wynika z krótkiego opublikowanego dokumentu opisującego techniczne aspekty wykorzystania AI z Windowsa 11, programiści będą mogli użyć wielu elementów w swoich aplikacjach. Do dyspozycji będą API oparte na sztucznej inteligencji, w tym Phi Sillica do generowania tekstu, OCR do jego rozpoznawania czy DALL-E do tworzenia obrazów.

Twórcy oprogramowania będą mogli w analogiczny sposób wykorzystać na przykład bibliotekę DirectML, aby oddelegować niektóre zdania do wykonania przez GPU. Dzięki optymalizacji pod kątem uczenia maszynowego, w wielu przypadkach może to być niezbędny krok do uzyskania satysfakcjonującej wydajności w czasie rzeczywistym. Możliwe będzie także korzystanie z wyszkolonych wcześniej modeli AI.

Microsoft podaje, że na potrzeby integracji AI do aplikacji na Windowsa najrozsądniej jest skorzystać z języka C#, a w razie konieczności bardziej szczegółowej kontroli działania - z języka C++. Producent zachęca także do korzystania z Pythona oraz WSL w przypadku chęci tworzenia narzędzi opartych o AI z myślą o Linuksie.

Sztuczna inteligencja w Windows 11 jest już widoczna w systemowych aplikacjach. Przykładem może być choćby program Zdjęcia, w którym na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się między innymi funkcje rozmazywania tła czy usuwania niechcianych obiektów. Inny przykład to Paint, w którym pojawiło się narzędzie pozwalające tworzyć obrazki oraz Notatnik, do którego trafiły opcje związane ze streszczaniem tekstu.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl