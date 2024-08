Błędne ładowanie telefonu. Można uszkodzić obudowę

Komunikat stanowi w praktyce bezpośrednią odpowiedź na interesujący wątek na Reddicie , gdzie jeden z użytkowników pokazał składany model Galaxy Fold 6, z którego obudowy w niektórych miejscach odpadły kawałki farby . Samsung tłumaczy w oświadczeniu, że szybkie ładowarki firm trzecich, które nie są dobrze uziemione, mogą powodować efekt anodowania metalu , gdy użytkownik trzyma telefon w ręku podczas ładowania. Skutek to osłabienie powłoki lakierniczej i możliwe odpadanie z telefonów kawałków farby.

Co ciekawe, nie jest to jedyna możliwa przyczynia uszkodzenia powłoki lakierniczej telefonu. Samsung podaje także za przykład zestawy do elektrostymulacji mięśni (EMS), które teoretycznie można zasilać z gniazda USB-C w smartfonie. W tym przypadku trzymanie urządzenia także może powodować niewłaściwy przepływ ładunków i dokładnie ten sam efekt. Samsung rekomenduje odkładanie urządzenia możliwie daleko od ciała w przypadku korzystania z takich zestawów.