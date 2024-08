6‑cyfrowy kod z WhatsAppa. Nie podawaj go nikomu

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ istnieje oszustwo, polegające na próbie wyłudzenia tego 6-cyfrowego kodu z WhatsAppa . W wyniku takiego oszustwa można stracić dostęp do swojego konta. Atak zazwyczaj rozpoczyna się od SMS-a, w którym oszust twierdzi, że przypadkowo użył numeru telefonu swojej ofiary podczas próby zalogowania się do WhatsAppa. Twierdzi, że nie może kontynuować, ponieważ kod autoryzacyjny został wysłany na numer ofiary . W praktyce to początek podstępu.

WhatsApp generuje bowiem 6-cyfrowy kod automatycznie i wysyła go na wpisany numer telefonu. Oszust celowo wpisuje numer ofiary, a następnie wysyła do niej SMS-a, próbując zmusić ją do przesłania kodu autoryzacyjnego, który właśnie otrzymała. Jeśli ofiara nie rozpozna oszustwa i przekaże kod, oszust uzyska dostęp do jej konta w komunikatorze. Od tego momentu wszystkie przychodzące wiadomości, filmy i zdjęcia będą trafiać do oszusta.