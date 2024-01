Błędy w systemie Multidiagnostica. Pozwalały odczytać cudzy PESEL

O potencjalnym wycieku informuje Zaufana Trzecia Strona, bazując na zgłoszeniu od czytelnika, który zalogował się do systemu, by obejrzeć swoje zdjęcie RTG. Konieczne jest do tego podanie PESEL-u oraz hasła lub PIN-u i na tym etapie kontrowersji nie ma. Okazuje się jednak, że twórcy oprogramowania popełnili wiele "szkolnych" błędów, w wyniku których bez większej gimnastyki można spreparować adres URL w przeglądarce, by trafić na informacje o innym pacjencie.