Zmiana w Profilu Zaufanym. Zauważysz przy logowaniu

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się aktualizacją związaną z bezpieczeństwem Profilu Zaufanego . Jak podaje, obecnie niezbędne jest już korzystanie z 2FA, czyli potwierdzania swojej tożsamości na dwa sposoby podczas logowania. Użytkownik może być wówczas pewny, że do jego danych nie dostanie się nikt niepowołany . Skomplikowanie logowania znacząco rośnie - poza loginem i hasłem osoba niepowołana musiałaby także mieć dostęp do telefonu ofiary (i znać hasło odblokowania urządzenia).

Ministerstwo Cyfryzacji dodaje, że podczas zakładania nowego Profilu Zaufanego użytkownicy zobaczą na jednym z etapów zabezpieczenie CAPTCHA. To rozwiązanie problemu automatycznych prób zakładania nowych kont przez farmy botów. Warto przypomnieć, że samo logowanie do Profilu Zaufanego można natomiast realizować zarówno z wykorzystaniem odrębnie uzyskanych danych logowania do konta lub za pośrednictwem bankowości internetowej, która poświadcza autentyczność danych.