Bon 1000 złotych na stację Orlen to przekręt. Niczego nie zyskasz

Do Polaków trafiają e-maile, w których ktoś wykorzystuje logo Orlen i zachęca do wzięcia udziału w loterii, by wygrać bon o wartości 1000 złotych - w domyśle na zakup paliwa. W rzeczywistości taka akcja nie ma jednak miejsca. To typowy phishing, w dodatku występujący od miesięcy.

Zgłoszenie fałszywej propozycji wzięcia udziału w rzekomej loterii Orlenu otrzymaliśmy od naszego czytelnika Stefana. Wiadomość od strony technicznej nie jest w najmniejszym stopniu przygotowana, by choćby próbować udawać autentyczną komunikację z Orlenu. Nadawca korzysta z wyjątkowo długiego adresu e-mail we francuskiej domenie, a tytuł wiadomości zawiera szereg niezrozumiałych znaków. Niewykluczone, że większość skrzynek skuteczne kwalifikuje więc taki e-mail "od Orlenu" jako spam.

Jeśli jednak użytkownik trafi na tę wiadomość i nie odstraszą go wymienione niedociągnięcia, w samej treści zobaczy logo stacji Orlen oraz spreparowaną grafikę ze stosunkowo dobrze przygotowanym tekstem w języku polskim. "Masz niepowtarzalną okazję wygrania bonu do Orlenu o wartości 1000 zł!" - brzmi kluczowy fragment e-maila. Wszystko, co odbiorca teoretycznie ma zrobić, to kliknąć przycisk "Sprawdź", by wypełnić formularz i wziąć udział w loterii.

Fałszywy e-mail "od Orlenu" © dobreprogramy

Link pod przyciskiem to skrócone łącze, które prowadzi do nieznanej strony w zagranicznej domenie, a cała akcja nie ma rzecz jasna związku z autentycznymi działaniami promocyjnymi stacji Orlen. Na stronie docelowej można się spodziewać przynajmniej wyłudzenia danych osobowych, jeśli nie loginu i hasła do bankowości. Taką metodę oszuści stosują przynajmniej od kilku miesięcy. Identyczny przypadek phishingu z logo Orlenu w tle opisywał w sierpniu serwis Polityka Bezpieczeństwa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Widząc podobną wiadomość "od Orlenu" lub innej znanej firmy, warto kilka razy zastanowić się przed kliknięciem jakiegokolwiek linku. Oferty z założenia wyglądające na "zbyt atrakcyjne, by mogły być możliwe" - a opcja wygrania bonu w wysokości 1000 złotych na paliwo w loterii bez wątpienia pasuje do tej kategorii - należy z zasady traktować podejrzliwie i jako potencjalny phishing. Próba wypełniania formularza na dane to tylko proszenie się o kłopot.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl