Patent oszustów nie jest nowy, ale ostatnio na taką skalę atak był przeprowadzany jeszcze w ubiegłym roku. Chodzi o "typowy" fałszywy SMS, w którym nadawca gra na emocjach odbiorcy, w tym przypadku grożąc przekazaniem rzekomej sprawy do komornika, jeśli na czas nie zostanie wpłacona brakująca kwota . Chodzi o dosłownie kilka złotych, przez co odbiorca może się wystarczyć i uznać, że lepiej zrobi, jeśli szybko zapłaci należność, aby "mieć spokój".

Niestety takie działanie przyniesie dokładnie odwrotny skutek. Klikając spreparowany link z wiadomości SMS ofiara trafi na spreparowaną stronę, gdzie zobaczy rzekomy mandat karny na niewielką kwotę oraz fałszywą bramkę szybkich płatności. Wpisując dane do formularza, przekaże login i hasło do bankowości prosto na ręce atakującego. Wtedy to on zaloguje się na faktyczne konto w banku, a kradzież pieniędzy będzie formalnością.

Każdorazowo przypominamy, by po otrzymaniu wiadomości SMS wzywającej do uiszczenia opłaty kilka razy zastanowić się, czy może być autentyczna. W razie wątpliwości podejrzane SMS-y można zgłaszać do analizy bezpieczeństwa w niezmienionej formie specjalistom z CERT Polska. Wyznaczono do tego specjalny numer kontaktowy, który warto po prostu zapisać w telefonie, by później wygodnie przekazywać na niego wiadomości SMS.