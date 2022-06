CCleaner: jak wyłączyć powiadomienia?

CCleaner to jedno z najpopularniejszych narzędzi do utrzymywania porządku w komputerze. Program pilnuje porządku i stabilności w systemie operacyjnym. Łatwe poruszanie się po aplikacji i czytelne menu zaskarbiło rzeszę zadowolonych użytkowników. Jest jednak coś, co potrafi nieco zirytować - wyskakujące co chwilę powiadomienia. Na szczęście istnieje łatwy i szybki sposób, aby je wyłączyć.