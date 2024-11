CERT Orange ostrzega. "Twoje konto czeka na aktywację"

CERT Orange Polska ostrzega klientów operatora przed SMS-ami, które mogą wydawać się autentycznymi wiadomościami od Orange, ale nimi nie są . Ktoś rozsyła ze zwykłych numerów komunikaty o rzekomej konieczności aktywacji konta, nie stosując nadpisów. Dzięki temu kampanię można stosunkowo łatwo rozpoznać. Zagrożeniem jest oczywiście załączony w treści fałszywy, skrócony link prowadzący do formularza.

Jeśli odbiorca SMS-a nie zorientuje się, że to podstęp, klikając link zostanie przekierowany na fałszywą stronę logowania, której nie przygotowano nawet w języku polskim, a adres funkcjonuje w domenie [.]online . Są to więc kolejne, jasne sygnały pozwalające zorientować się, że procedura nie jest autentyczna.

Fałszywa strona "logowania" do Orange

Jak zwraca uwagę CERT Orange, w formularzu wyłudzany jest e-mail oraz hasło, a w kolejnych krokach pojawia się prośba o podanie numeru w Orange oraz kodu SMS, który trafi wówczas na numer użytkownika. Są to działania prowadzące do próby przejęcia konta użytkownika i dostania się do jego panelu klienta lub poczty e-mail.