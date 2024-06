CERT Orange Polska ostrzega. Każdy może dostać SMS

CERT Orange Polska zwraca uwagę, że wciąż trwa smishing związany z tematem "fałszywych paczek". To schemat oszustwa, który zaczyna się od SMS-a. Nadawca sugeruje w nim, że odbiorca musi w jakiś sposób zareagować w związku z kierowaną do niego przesyłką, ale to nieprawda.

CERT Orange Polska apeluje, by nadal uważać na fałszywe SMS-y, które w różny sposób traktują o paczkach. Chociaż ten schemat ataku co do zasady jest najpopularniejszy w okresie grudniowych świąt, kiedy oszuści mają szansę w łatwy sposób trafić do wielu potencjalnych ofiar, w praktyce przez cały rok każdy może dostać SMS, który sugeruje konieczność podjęcia jakichś działań związanych z przesyłkami.

Oczywiście są to fałszywe wiadomości, w których linki prowadzą do przeróżnych stron służących wykradaniu danych (głównie numerów z karty płatniczej lub loginów i haseł do banków), co pozwala atakującym podejmować próby kradzieży pieniędzy. Jak zwraca uwagę CERT Orange Polska, takie witryny czasem "żyją" tylko po kilkadziesiąt minut, ale oszuści nie wysilają się już, by tworzyć dla nich znajomo brzmiące adresy www. W efekcie tworzenie kolejnych stron i uruchamianie ich pod skomplikowanymi URL-ami zapewne jest zautomatyzowane i oszuści mogą masowo wysyłać kolejne SMS-y.

Należy pamiętać, że co do zasady każdy SMS o paczce należy uznać za podejrzany. Jeśli w treści pojawia się wezwanie do podjęcia jakichkolwiek działań (na przykład zaktualizowania adresu czy dopłaty niewielkiej kwoty do dostawy) oraz link, z pewnością mamy do czynienia z próbą wyłudzenia danych.

Apelujemy, by nie klikać takiego linku, a wiadomość po prostu zignorować. Wcześniej warto przesłać ją do CERT Polska pod numerem 8080 do dalszej analizy bezpieczeństwa. W dłuższej perspektywie pomoże to ochronić innych przed podobnymi atakami, bo wiadomości uda się zablokować wcześniej na poziomie operatora, korzystając z wypracowanych schematów. Orange przypomina, że przyjmuje takie wiadomości również pod własnym numerem 508 700 900.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl