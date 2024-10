CERT Orange: uwaga na fałszywe adresy z frazą "gov"

Jak podaje CERT Orange, w tym przypadku motywem przewodnim SMS-ów jest rzekoma konieczność odbioru środków pieniężnych . Jeśli odbiorca wiadomości uwierzy, że należy mu się jakiś przelew i musi go "potwierdzić", klikając link trafi na spreparowaną wersję serwisu rządowego i formularza, w którym przejdzie przez proces wyboru banku oraz podania loginu i hasła (które trafią prosto na ręce atakujących).

Zagrożeniem jest w tym przypadku spreparowany link w SMS-ie, w którym przestępcy sprytnie wykorzystali frazę "gov" - domenę rządowych serwisów. Tutaj nie funkcjonuje jednak jako domena, ale została wpleciona w adres. Osoby, które wiedzą, że warto sprawdzić link strony docelowej , ale nie znają w pełni tego zagadnienia, mogą więc łatwo uwierzyć, że wiadomość jest autentyczna, bo w końcu prowadzi do "serwisu rządowego".

Naturalnie SMS tego rodzaju to pułapka, która prowadzi wyłącznie do utraty pieniędzy. Oszuści wykorzystują typowe elementy socjotechniczne, tutaj nie tylko wizualnie upodabniając komunikację do autentycznej, ale także usypiając czujność odbiorcy wiadomości poprzez deklarowanie możliwości odebrania środków pieniężnych. Przechodząc przez kolejne kroki formularza, na docelowej stronie można je jednak wyłącznie stracić.