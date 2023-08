ChatGPT na Androida dostępny do pobrania. Działa już w Polsce

ChatGPT na Androida to uzupełnienie istniejącej od maja aplikacji na iOS-a. Wersja na system Google'a trafiła do sklepu Google Play stosunkowo niedawno, gdzie przez pewien czas była dostępna jako zapowiedź, zaś ostatecznie dostała udostępniona na wybranych rynkach w ramach "pierwszego etapu". Docelowo pobieranie miało zostać aktywowane na kolejnych rynkach i jak widać nie trzeba było czekać na to szczególnie długo - dzisiaj ChatGPT na Androida jest już bez problemu dostępny także w Polsce.