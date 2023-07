Studenci korzystali z ChatGPT. Uniwersytet unieważnił prace

ChatGPT to przydatne narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji, które może odpowiadać na pytania, tłumaczyć dokumenty na różne języki czy poprawiać błędy w kodach programistycznych. Usługa może być też wykorzystywana do nielegalnych działań.

Podejrzenia jednego z wykładowców VU wzbudziły kwietniowe prace jego studentów. Okazało się, że ich poziom był znacznie wyższy niż we wcześniejszych latach. Jednocześnie styl, w jakim zostały one napisane, był niezwykle podobny. Jak podaje gazeta, nauczyciel poinformował o tym fakcie władze uczelni, która powołała specjalną komisję. Z jej ustaleń wynikało, że doszło do "nieprawidłowości na dużą skalę". Wszystkie prace zostały unieważnione.

Ostatnio uniwersytet w Lejdzie zalecił swoim pracownikom, aby częściej wymagali od studentów, by przedstawiali swój osobisty punkt widzenia, co ma utrudnić im wykorzystywanie AI. Sugeruje on również wykładowcom, aby polecali korzystanie ze źródeł po 2021 r., ponieważ ChatGPT nie ma jeszcze do nich dostępu.