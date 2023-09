Android Auto 10.5 dostępny do pobrania. Tajemnicza aktualizacja

Android Auto jest aktualizowany coraz częściej, ale jak zwykle kolejne wersje trafiają na rynek bez jasnej informacji od Google'a, co nowego wdrożono do aplikacji. W przypadku Androida Auto 10.5 nie jest inaczej , wobec czego można uznać, że producent skupił się na poprawkach błędów, które doskwierają kierowcom, zwłaszcza, że niedawno w systemie pojawiła się nowość - obsługa kolejnych aplikacji , w tym dwóch związanych z wideokonferencjami.

Nie oznacza to oczywiście, że Androida Auto 10.5 nie warto instalować. Wręcz przeciwnie, wypada założyć, że w najbliższych dniach wyjdą na jaw informacje od pierwszych kierowców sygnalizujących, czy w ich przypadku aktualizacja Androida Auto usunęła usterki, które występowały dotychczas . Tych natomiast jak zwykle nie brakuje. Android Auto sprawiał niedawno między innymi problem z ładowaniem telefonów .

Android Auto 10.5 może stanowić również rozwiązanie dla świeższej usterki związanej z brakiem reakcji na dotykanie skrótów aplikacji na głównym pasku systemu. W praktyce uniemożliwia to przełączanie się między aplikacjami podczas jazdy i zmusza do korzystania z dzielonego interfejsu Coolwalk, co nie każdemu odpowiada.