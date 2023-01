ChatGPT ułatwi pracę. Dyrektor Microsoftu podzielił się nowym planem

ChatGPT wzbudza ambiwalentne uczucia. Wśród jego krytyków pojawiają się głosy, że może on zdominować niektóre zawody. Tymczasem entuzjaści uważają, że może najzwyczajniej ułatwić pracę. Potwierdza to dyrektor Microsoftu, który oznajmił, że partnerstwo z OpenAI pozwoli firmom na dostęp do ChatGPT w mailach, pokazach slajdów czy arkuszach kalkulacyjnych.