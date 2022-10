Microsoft Ignite 2022. Nowości ogłoszone podczas konferencji

Microsoft Ignite to przegląd rozwiązań przyszłości stworzonych z myślą o klientach i partnerach firmy, decydentach w zakresie technologii, jak również osobach odpowiedzialnych za ich wdrażanie, aby mogli czerpać jak najwięcej z technologii Microsoft. Tegoroczna konferencja Ignite skupiała się na tym, jak zwiększać produktywność z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft.

Microsoft Ignite 2022 rozpoczęła się przemówieniem Satyi Nadelli, który przedstawił kluczowe wnioski dotyczące rozwoju chmury Microsoft.

Infrastruktura, która sprawdza się u każdego klienta

Technologie chmurowe pomagają firmom budować cyfrową odporność biznesu. Z tego powodu Microsoft dodał możliwość obsługi popularnego silnika baz danych typu open-source PostgreSQL przez Azure Cosmos DB. Dodatkowo dzięki Azure Arc usługa Azure Kubernetes Service może być wdrożona zarówno w siedzibie firmy, jak i na brzegu sieci. Ponadto, możliwości wielodostępowych obliczeń brzegowych Azure pomagają operatorom, takim jak AT&T dostarczać sieć 5G w USA.

Microsoft wprowadził również obrazy Visual Studio dla Microsoft Dev Box, usługę w fazie przedpremierowej, która zapewnia programistom gotowe do kodowania stacje robocze w chmurze. Przyczyni się to do szybszych iteracji, a także wcześniejszego wejścia na rynek.

Wykorzystanie możliwości AI

Firma wprowadziła również nowe możliwości AI dla przedsiębiorstw, które są zaprojektowane po to, aby wspierać ludzi i pomóc im zaoszczędzić czas i nakłady finansowe. Obejmują one m.in. dostęp na zaproszenie do platformy DALL-E 2 w Azure OpenAI Service, która pozwala użytkownikom generować niestandardowe obrazy przy użyciu tekstu, z zachowaniem zasad odpowiedzialnej AI.

Wśród zapowiedzi znalazły się również nowe narzędzia w Power Platform, które pomogą zautomatyzować powtarzające się procesy biznesowe. Z kolei Microsoft Syntex w Microsoft 365 automatycznie odczytuje, oznacza i indeksuje duże ilości treści i łączy je tam, gdzie są potrzebne – w wyszukiwaniu, w aplikacjach i jako wiedza do ponownego wykorzystania. Udostępniono również bezpłatne narzędzie do analityki konwersacji w Dynamics 365 Sales Enterprise oraz Viva Sales, a także zasilaną przez AI Builder i Power Automate funkcję umożliwiającą kompleksowe przetwarzanie dokumentów bez konieczności stosowania kodu.

W kierunku nowoczesnego miejsca pracy

Opracowując inteligentne rozwiązania do optymalizacji miejsca pracy, stworzono Microsoft Places, aby pomóc w rozwiązaniu szczególnych wyzwań związanych z pracą hybrydową. Microsoft dodaje również możliwości napędzane przez sztuczną inteligencję, aby zautomatyzować zarządzanie spotkaniami, takie jak inteligentne podsumowanie w Teams. Do listy partnerów Teams Rooms Certified Devices dołączyła firma Cisco.

Ponadto, dzięki wprowadzeniu Edge Workspaces w przeglądarce Edge, wszyscy współpracownicy będą teraz mieli dostęp do tych samych stron internetowych i plików w postaci jednego zestawu kart przeglądarki. W przypadku gdy nowy członek zespołu jest wprowadzany do istniejącego projektu, nie ma potrzeby dzielenia się nim dużą ilością linków i plików w wiadomości e-mail. Zamiast tego, zespół może udostępnić jedno łącze do Microsoft Edge Workspaces, gdzie znajdują się wszystkie istotne dokumenty, a strony internetowe są otwarte jako karty przeglądarki. Podczas wspólnej pracy zespołu, zakładki są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe bezpieczeństwo

Microsoft wspiera firmy w maksymalnym wykorzystaniu ich inwestycji w bezpieczeństwo. Nowy Defender for DevOps umożliwia przedsiębiorstwom zabezpieczanie aplikacji w trakcie ich tworzenia. Power Platform Managed Environments pozwala administratorom IT zarządzać kwestiami bezpieczeństwa w trakcie wdrożeń typu low-code, a Microsoft Entra wprowadza produkty do zarządzania tożsamością i dostępem, które mogą bezpiecznie działać w różnych chmurach.

Microsoft Entra Identity Governance daje pewność organizacjom, że tylko upoważnione osoby będą miały dostęp do zasobów. W ramach Entra Identity funkcja Workload Identities kontroluje i zabezpiecza tożsamość w aplikacjach i usługach oraz weryfikuje dostęp użytkowników do zasobów w chmurze, podczas gdy certyfikowane sposoby uwierzytelniania umożliwiają klientom łatwe wdrożenie zabezpieczeń odpornych na phishing.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl