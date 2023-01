Chatbot jak człowiek. Firma zarobi krocie

Transakcja ma opiewać na sumę 300 mln dolarów. Oznaczałoby to, że wycena spółki OpenAI wzrosłaby do poziomu 29 mld dolarów. Jak pisze Rzeczpospolita, byłby to wzrost wartości o ok. 100 proc. Tak szybki wzrost wartości firmy może zaskakiwać - firma OpenAI była do tej pory w stanie wygenerować przychód na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów.

Inwestorzy doceniają potencjał, który tkwi w sztucznej inteligencji oferowanej przez OpenAI. Początkowo popularność zdobyło oprogramowanie Dall-E, które służy do generować obrazów. Niedługo potem internauci zachwycali się możliwościami ChatGPT. Ten drugi program ma o wiele większy potencjał do szerokiego zastosowania.

ChatGPT ma za zadanie możliwie wiarygodnie naśladować ludzi w komunikacji pisanej. Narzędzie to jest w stanie prowadzić dialog na dowolny temat, imitować style wypowiedzi, tworzyć wiersze, piosenki, a nawet artykuły o różnej długości. Co prawda nadal ma skłonności do popełniania błędów, ale biorąc pod uwagę to, jak młode jest to oprogramowanie, nie powinno to nikogo dziwić. W przyszłości będzie tylko lepiej.