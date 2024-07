Chcesz wpłacić pieniądze? Niedługo zyskasz nową opcję

Jak podaje serwis cashless, obecnie Blik pozwala już na realizowanie wpłat przy wpłatomatach wiodących banków w Polsce, ale najczęściej jest to możliwe tylko w maszynach należących do tzw. sieci własnych . Zapowiadana interoperacyjność miałaby znieść to ograniczenie i pozwolić zainteresowanym wpłacać pieniądze po uwierzytelnieniu Blikiem w dowolnej maszynie na dowolne konto .

W kontekście Blika nieustannie należy uważać na możliwe wyłudzenia, które swój początek mają najczęściej w mediach społecznościowych. Atak zaczyna się od przejęcia konta - na przykład na Facebooku - i wykorzystywania go do kontaktu ze znajomymi danej osoby. Pod przeróżnymi pretekstami atakujący (podszywający się pod znajomego) deklaruje wówczas, że potrzebuje pilnego wsparcia finansowego. Oczekuje przelewu na stosunkowo niedużą kwotę właśnie za pośrednictwem Blika.

Eksperci bezpieczeństwa i same banki przy każdej okazji przypominają, by zachować czujność i nie przelewać w ten sposób pieniędzy znajomym bez dodatkowej weryfikacji. Sam kod Blik należy natomiast traktować z podobną powagą jak numery karty płatniczej, login czy hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Może to po prostu prowadzić do utraty środków z konta, jeśli padniemy ofiarami sprytnego wyłudzenia.