Oszukują "na blika". Wszystko zaczyna się od wiadomości

Jak pokazuje praktyka i świeże zatrzymanie policji, ten schemat ciągle działa . Wniosek nasuwa się sam - mimo licznych ostrzeżeń ze strony samych banków czy w mediach, czujność użytkowników i tak nie jest dostatecznie duża , by uniknąć wszystkich ataków w cyberprzestrzeni. Metodą "na blika" co do zasady oszuści próbują wyłudzić stosunkowo małe kwoty za jednym razem.

Co do zasady konieczne jest więc uważne czytanie wszystkich powiadomień w aplikacji, w tym szczegółów danego przekazu środków blikiem, co może być kluczową wskazówką, że pieniądze mogą nie trafić do tego odbiorcy, do którego powinny. Jeśli cała procedura zaczęła się od "prośby znajomego" o szybką pożyczkę, najlepiej z założenia uznajmy, że może być to próba podszycia się pod jego osobę. Wówczas najlepiej skontaktować się z daną osobą we własnym zakresie w inny sposób - na przykład telefonicznie czy osobiście.